Нью-Дели, , 15:31 — REGNUM

Лидер ведущей оппозиционной партии Индийского национального конгресса (ИНК) Рахул Ганди вновь выступил с критикой правительства во главе с Бхаратия джаната парти (БДП). По сообщению индийского новостного издания Амар уджала, деятель оппозиции заявил, что поправки к Закону о праве на информацию способствуют росту коррупции.

В своем аккаунте в Twitter Рахул Ганди подчеркнул: «Основная цель поправок к Закону о праве на информацию состоит в том, чтобы помочь коррупционерам обворовывать Индию». По мнению оппозиционного деятеля, новое законодательство «уничтожило Центральный комитет информации (ЦКИ)» — главное государственное учреждение, рассматривающее прошения граждан по реализации их права на свободу информации.

Напомним, что Закон о праве на информацию был принят в 2005 году и установил режим общественного контроля за деятельностью государственных ведомств. Обратившись в Центральный комитет информации, любой гражданин Индии мог затребовать сведения о работе тех или иных чиновников и государственных учреждений, если только указанная информация не составляет государственной тайны. Поправки к закону о праве на информацию, принятые верхней палатой парламента Индии 24 июля, позволяют федеральному правительству произвольно изменять зарплату, срок и другие условия службы сотрудников ЦКИ. По мнению многих экспертов, нововведения подрывают независимость указанного ведомства.