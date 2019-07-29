Нью-Дели, , 13:11 — REGNUM

Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что террористам никогда не удастся победить в индийском Кашмире. По сообщению индийского новостного издания NDTV Кхабар, премьер-министр Индии подчеркнул, что причиной тому являются крупномасштабные правительственные проекты по развитию штата Джамму и Кашмир.

Нарендра Моди, выступая с ежемесячным радиообращением к нации под названием «Манн ки бат» («Голос сердца»), заявил: «Развитие сильнее пуль и бомб террористов». По мнению премьер-министра, жители штата Джамму и Кашмир с воодушевлением принимают участие в различных федеральных программах. Нарендра Моди подчеркнул: «Участие кашмирцев в правительственных проектах наглядно демонстрирует их приоритеты: жители Кашмира хотят сильное правительство, стабильное поддержание закона и порядка».

Премьер-министр Индии также высоко оценил результаты федеральной инициативы «Назад в деревню», которая была проведена в Джамму и Кашмире в июне 2019 года. Напомним, что в рамках указанной программы государственные чиновники посетили дома деревенских жителей штата и обсудили вместе с ними проекты по дальнейшему развитию региона. По официальной информации, местное население приняло активное участие в программе «Назад в деревню», а высказанные ими предложения будут использованы при разработке дальнейших стратегий модернизации Джамму и Кашмира.