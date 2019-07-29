Анкара, , 13:17 — REGNUM

Президент США Дональд Трамп прокомментировал приобретение Турцией российских зенитно-ракетных комплексов С-400 и заявил: «Это сложная ситуация. Я не обвиняю в этом Турцию, так как в период президентства Барака Обамы был допущен ряд ошибок. Настоящая проблема имеет к нему самое непосредственное отношение. Мы производим оценку ситуации». По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Дональд Трамп избежал предоставления каких-либо подробностей относительно возможности применения к Турции Закона США «О противостоянии противникам посредством санкций» (CAATSA). Напомним, что позиция американского лидера по С-400 расходится с мнениями его однопартийцев, которые требуют увеличить давление на Турцию. Одним из направлений антитурецких санкций выступает заморозка передачи Турции оплаченных ею истребителей пятого поколения проекта F-35, в разработке которого она участвовала изначально.