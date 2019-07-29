Тбилиси, , 11:58 — REGNUM

Полеты международных авиакомпаний в Сухум осложнят их работу на международных и грузинских направлениях. Об этом сообщили в агентстве гражданской авиации Грузии.

Авиационные власти Грузии считают, что международное воздушное сообщение через аэропорт Сухума может осуществляться только с разрешения грузинских властей.

«Если какая-либо авиакомпания начнет полеты в Сухум, то это нарушит международное право, а также грузинское законодательство, что осложнит работу авиакомпании на международном и грузинском направлениях», — говорится в сообщении агентства.

Напомним, 26 июля на заседании кабинета министров Абхазии было принято решение присвоить аэропорту Сухума международный код. Кроме того объекту присвоен статус аэродрома совместного базирования. В настоящее время инвесторы составляют проектно-сметную документацию для восстановления авиасообщения. Аэропорт был закрыт в 1993 году.

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