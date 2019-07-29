Москва, , 11:54 — REGNUM

Россия контактирует с представителями главы оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуайдо, заявил 29 июля замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Но это не какой-то параллельный канал, совершенно об этом речи нет, это не какой-то постоянный диалог, это эпизодические, я бы даже сказал, спорадические коммуникации, не более того», — цитирует РИА Новости Рябкова.

По его словам, это контакты, которые нацелены на обмен информацией и на доведение из первых рук тех позиций и тех подходов, которые отрабатываются.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала 2019 года проамериканская венесуэльская оппозиция несколько раз пыталась захватить власть в Боливарианской Республике, но каждый раз попытки успехом не увенчивались, в том числе благодаря России.

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