Маскат, , 15:11 — REGNUM

28 июля в Тегеране глава МИД Омана Юсуф Бин Алави бин Абдулла провел переговоры с высокопоставленными иранскими чиновниками. Как сообщает саудовская ежедневная газета «Ash-Shark Al-Ausat», в ходе разговора стороны затронули тему безопасного судоходства в Ормузском проливе.

Кроме того, стороны также обсудили проблему терроризма, влияние политики США на экономическую ситуацию в Иране, основные региональные события и их последствия.

Министр иностранных дел Омана подчеркнул необходимость использования прошлого опыта для предотвращения эскалации конфликта. Кроме того, он призвал к отказу от военных методов решения проблемы.