Бейрут, , 13:16 — REGNUM

28 июля Амаль Абу Зейд, член парламента Ливана от Свободного патриотического движения, заявил, что финансовая поддержка, которую Евросоюз оказывает сирийским беженцам в Ливане, приведет к тому, что большинство из них откажется возвращаться в Сирию. Об этом сообщает саудовская ежедневная газета Ash-SharkAl-Ausat.

Амаль Абу Зейд отметил: «У нас есть опасения, что некоторые страны и политические силы пытаются сделать всё, чтобы сирийские беженцы остались в Ливане». Он добавил, что финансовая помощь ЕС сирийским беженцам «не отвечает интересам страны».

Ранее, 26 июля, ЕС утвердил новый финансовый план, по которому позволит УВКБ направить финансовую и гуманитарную помощь 358 тысячам наиболее уязвимых сирийских беженцев в Ливане.