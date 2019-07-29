Москва, , 11:50 — REGNUM

Сирийская арабская армия вечером 29 июля 2019 года нанесла массированный ракетно-артиллерийский удар по горному городу Кабани, который находится на северо-востоке провинции Латакия. После артподготовки подразделения четвёртой танковой дивизии сирийской армии пошли на штурм этого населенного пункта. Атака на город шла на южный склон горы Зувайкат. Об этом пишет новостной ресурс Al-Masdar News.

Город контролируют террористические группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Исламская партия Туркестана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Штурм продолжался несколько часов. Однако и в этот раз сирийские военные не смогли прорвать линию обороны джихадистов.

Город Кабани находится недалеко от главного опорного пункта боевиков в Латакии города Джиср-аш-Шугур. Поэтому контроль над Кабани открывает для Сирийской арабской армии путь на Джиср-эш Шугур. Попытки взять город будут продолжены.

С начала своего крупномасштабного наступления в регионе Большого Идлиба, провинции Идлиб и прилегающих к ней районов провинций Латакия, Хама и Алеппо, с 6 мая 2019 года, правительственные силы неоднократно предпринимали попытки взять город. Взятие Кабани и Джаср-эш-Шугура позволит Дамаску полностью ликвидировать джихадисткий анклав в провинции Латакия.

Решение этой задачи важно и для обеспечения безопасности российской авиабазы Хмеймим, так как именно из этого района боевики неоднократно пытались нанести удары по базе с помощью вооруженных дронов и даже реактивных систем залпового огня.

Российская авиация играет ключевую роль в военной операции Дамаска в регионе Большого Идлиба. С 1 по 25 июля 2019 года исламисты потеряли более 300 человек убитыми, большая часть из них была уничтожена авиаударами российских ВКС. ИА REGNUMранее сообщало об этом.