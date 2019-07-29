Сана, , 13:06 — REGNUM

28 июля Организация Объединенных Наций вновь внесла арабскую коалицию в Йемене в «черный список». Как сообщает международная телекомпания Al Jazeera со штаб-квартирой в Дохе, причиной для этого стала смерть 729 детей в ходе войны в Йемене за 2018 год, что составляет большую часть от общего числа жертв конфликта.

ООН включает арабскую коалицию в «черный список» третий год подряд. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил о том, что «часто жертвы были результатом атак по густонаселенным районам и по гражданским объектам, включая школы и больницы».

Гражданская война в Йемене продолжается с 2014 года между официальным правительством, поддерживаемым арабской коалицией ОАЭ и Саудовской Аравии, и хуситами, военизированной группировкой шиитов-зейдитов.