Токио, , 13:20 — REGNUM

Официальные лица Японии и США согласились ускорить переговоры по двустороннему торговому соглашению, в том числе и на встрече министров, намеченной на начало августа. По сообщению японского новостного агентства «Киодо Цусин», встреча прошла в Вашингтоне. Она является подготовительной перед переговорами на рабочем уровне между министром экономического возрождения Японии Тосимицу Мотэги и торговым представителем США Робертом Лайтхайзером. «Мы энергично стараемся достигнуть торгового соглашения», — заявил высокопоставленный торговый представитель Казухиса Сибуя. Президент США Дональд Трамп рассчитывает на «торговую победу» перед выборами 2020 года. На данный момент между Токио и Вашингтоном остаются нерешенными вопросы открытия закрытых сельскохозяйственных рынков Японии для американских товаров и тарифов на японские автомобили. Стороны ведут переговоры с ноября 2018 года.