Белград, , 13:32 — REGNUM

Министр иностранных дел Ивица Дачич Сербии объявил о получении от ЦАР Центральноафриканской Республики (ЦАР) дипломатической ноты, в которой говорится о том, что республика не признает независимость Косово. Таким образом, они отзывают признание. По словам главы МИД Сербии, еще одно государство намерено принять аналогичное решение. Министр отказался называть это государство, объяснив это тем, что не хочет раздражать международное сообщество. Об этом сообщает сербская общественная телерадиокомпания «Радио и телевидение Сербии».

«Я хотел бы сообщить общественности, что Центральноафриканская Республика стала 14-й страной, отозвавшей свое признание независимости Косово», — сказал Дачич.

Он заявил, что в прошлом году находился с визитом в Центральноафриканской Республике. По его словам, действующий на тот момент президент ЦАР выразил удивление по поводу того, почему Косово было признано как его Республикой, так и международным сообществом.

По словам Дачича, задача МИДа Сербии — сократить число стран, признавших Косово, чтобы не допустить так называемую республику в международные организации.