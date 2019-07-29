Кабул, , 14:12 — REGNUM

Первый заместитель Генерального секретаря Организации Объединённых Наций Амина Мохаммед выразила обеспокоенность в связи с ростом числа жертв среди мирного населения Афганистана.

По сообщению афганского новостного издания «Tolo News», Амина Мохаммед сделала это заявление в ходе своего выступления на заседании Совета Безопасности ООН по Афганистану.

Высокопоставленный чиновник ООН, недавно совершившая визит в Афганистан, заявила, что конфликт в Афганистане продолжается, о чем свидетельствуют недавние теракты. Она отметила, что необходимо как можно скорее обеспечить мир, безопасность и экономическую стабильность в Афганистане.

На этом заседании также выступила заместитель Генерального секретаря ООН по политическим вопросам и вопросам миростроительства Розмари Дикарло. Она заявила, что политическое урегулирование конфликта в Афганистане как никогда необходимо, поскольку мирные жители продолжают страдать из-за войны.

Дикарло также призвала стороны в конфликте уважать международное гуманитарное право и обеспечить мирным жителям свободный доступ к гуманитарной помощи.