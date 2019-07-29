Кабул, , 14:26 — REGNUM

В ходе своего выступления перед журналистами министр Исламской Республики Афганистан по вопросам мира Абдул Салам Рахими заявил, что прямые переговоры между правительством Афганистана и движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) начнутся в течение двух ближайших недель на территории одной из европейских стран.

По сообщению афганского новостного издания «Tolo News», Министерство по вопросам мира начало консультации со всеми вовлечёнными лицами и группами с целью сформировать делегацию из пятнадцати человек, которая проведет переговоры с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Абдул Салам Рахими добавил, что уже подготовлен список кандидатов на включение в делегацию, и в ближайшее время ее формирование будет завершено.

В делегацию будут включены участники недавней встречи в Дохе, а также те, кто имеют опыт в ведении переговоров и ранее принимали активное участие в установлении мира в стране. Министр заверил, что делегация будет представлять всех афганцев, и в нее будут включены женщины, религиозные деятели и представители гражданского общества.