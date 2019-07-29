Киев, , 11:33 — REGNUM

На Украине в настоящий момент наблюдается «кадровый голод», поэтому имеет смысл серьезно урезать количество министров в правительстве страны, заявил в интервью телеканалу «24» сегодня, 29 июля, секретарь Совета национальной безопасности Украины Александр Данилюк.

Чиновник отметил, что даже будет один или два слабых министра в Кабмине, уже не говоря о премьер-министре, «просто потянут вниз все правительство». По его словам, оптимально для Украины в нынешних условиях 12−13 министров.

Чтобы уменьшить количество министерств, секретарь СНБО предложил объединить некоторые ведомства, например, министерство экономического развития и министерство финансов, а также министерство соцполитики и министерство здоровья. Кроме того, по его словам, каждый вице-премьер, кроме первого, должен возглавлять какое-то министерство.

«Правительство должно быть компактным. Я — за маленькое количество министров», — резюмировал Данилюк.

В настоящий момент правительство Украины состоит из 24 министров, включая премьер-министра, первого вице-премьер-министра и еще 5 вице-премьер-министров.

ИА REGNUMнапоминает, что ранее глава офиса президента Зеленского Андрей Богдан заявил, что в стране есть глобальная проблема — кадровый дефолт. Он пожаловался, что офис Зеленского испытывает трудности даже с назначением губернаторов.

По мнению экспертов, дилетантизм и меркантильные интересы как прошлых, так и нынешних чиновников нанесли Украине не меньший ущерб, чем военные действия на востоке страны.