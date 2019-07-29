Вильнюс, , 11:30 — REGNUM

До конца октября 2019 года, когда исполнится год с момента, когда литовский оппозиционер Альгирдас Палецкис, без официальных обвинений и под предлогом расплывчатых подозрений о якобы шпионаже в пользу России, был посажен в тюрьму, ему не позволят встреч с родными. Об этом литовскому новостному агентству BNS рассказал отец Альгирдаса Палецкиса Юстас Палецкис.

По его словам, за девять месяцев пребывания в тюрьме без всяких официальных обвинений, Палецкису дважды позволили встретиться со своей женой, но ни разу с ним, как отцом и даже детьми. Аргументация прокуратуры — якобы утечка со стороны Палецкиса через его отца некой важной информации. Сам Юстас Палецкис уверен, что из его сына попросту хотят «выбить» признательные показания. Косвенно об этом свидетельствует и резко ухудшившееся состояние здоровья Альгирдаса Палецкиса. Он потерял в весе, чувствует сильное недомогание, однако в осмотре врачами ему пока отказано по причине, что в тюрьмах их якобы не хватает и очередь дойдёт не скоро.

«Спустя три месяца навестившая его супруга заметила, что он сильно исхудал, изменился, что здоровье очевидно ухудшилось. Это подтвердил и адвокат, что Альгирдас просил, чтобы его осмотрел врач, чтобы были выписаны лекарства. Но ему ответили, что может разве через неделю. Или ещё позже, поскольку в местах заключения нехватка врачей», — рассказывал отец Альгирдаса Палецкиса.

Сам Палецкис из тюрьмы написал три письма, в которых подчёркивает, что его дело исключительно политическое. В своём майском письме он пишет:

«Мне запрещено оглашать детали «дела». Но рот ещё не до конца закрыли. Кое-что ещё могу сказать. Бывший глава Госбезопасности Грина пару лет назад обмолвился: «Кто ездит в Россию, тот может представлять угрозу национальной безопасности Литвы». Вот она, логика демократического фашизма! С привкусом расизма (не смейте дружить с русскими)! Но для Грибаускайте и этого показалось не достаточно. Она отстранила Грину, он мол «пишет много отчётов и ловит мало шпионов». Эти слова правильно понял заменивший Грину Яунишкис, слепо исполняющий все указки Грибаускайте и американцев.

Меня часто приглашали на мероприятия за рубежом, в том числе и в России. И я не собирался пугаться демократических фашистов, поэтому свободно ездил. Специально навестил крымчан и выразил им солидарность, они ведь не захотели попасть под иго бандеровских фашистов. Я осуждал имперскую, агрессивную политику США, обнищание людей в Прибалтике, русофобию, превращение Литвы в американскую торпеду против России.

Не собирался подстраиваться, как многие политики в Литве, под дудку Ландсбергиса. Живём на этой земле сравнительно короткий срок — поэтому жалко времени на такое подстраивание — нужно говорить прямо и ясно. (Кстати, сегодня, 28-го мая, день рождения писателя Витаутаса Петкявичюса — его ценили как раз за свободное и искреннее слово).

В тот поздний октябрьский вечер они ворвались к нам домой всей гурьбой. Напугали детей и жену. Суют мне шпаргалку — я подозреваюсь в «шпионаже». «Жалкие м. даки», — пронзила первая мысль, — «ничего оригинальнее не изобрели». Нашли улику — георгиевскую ленту…».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Литве 19 декабря 2018 года объявили о нейтрализации «сети российских шпионов». Был арестован Альгирдас Палецкис и ещё 5 или 6 лиц, фамилии которых не раскрывают. Палецкис в тюрьме к тому моменту находился уже почти два месяца, в Литве пояснили, что прибегли к «тайному аресту» для выявления всей «шпионской сети».

Палецкиса обвиняют в сборе информации о судьях, прокурорах и всех должностных лицах, которые участвовали в деле о событиях 13 января 1991 года в Вильнюсе. Якобы по заказу российских спецслужб собиралась открытая информация обо всех лицах, чтобы впоследствии возбудить против них в России уголовные дела с последующим запросом в Интерпол.

Напомним, в Литве события 13 января 1991 года официально трактуются как агрессия против независимой Литвы. Любые попытки разобраться в том деле, например, почему часть гражданских погибла от пуль, выпущенных из дореволюционных винтовок Мосина, которых не могло быть на вооружении у солдат, караются законом как отрицание советской агрессии, за что грозит уголовное наказание и лишение свободы.

Литва удерживает под стражей гражданина России, полковника запаса Юрия Меля, страдающего тяжелой формой диабета. Он был задержан 12 марта 2014 года на литовском погранпереходе при возвращении в Россию. На тот момент 47-летнего калининградца обвиняли в том, что он (в ту пору 22-летний лейтенант) участвовал в штурме Вильнюсской телебашни 13 января 1991 года. Мель осуждён на 7-летний срок заключения.