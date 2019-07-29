Кишинёв, , 11:30 — REGNUM

В Молдавии снят запрет на поездки парламентариев и членов правительства в Россию, который действовал с марта 2017 года. Об этом в эфире телеканала RTR Moldova сообщил президент республики Игорь Додон.

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«Снято ограничение на то, чтобы представители парламента и правительства ехали в Российскую Федерацию и обсуждали вопросы двусторонней повестки», — приводит «Sputnik Молдова» слова главы государства.

Додон уточнил, что запрет перестал действовать в тот момент, когда первая делегация из Молдавии отправилась в Москву.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2017 года власти Молдавии рекомендовали молдавским чиновникам воздержаться от поездок в Россию. В ноте, адресованной политическому руководству РФ, которая была предана послу РФ в Кишинёве, говорится о «целом ряде нарушений, допущенных в отношении должностных лиц парламента, правительства, спецслужб и партий правящей коалиции Республики Молдова» при въезде и выезде с территории России. В частности, речь идёт об унизительном отношении представителей российских спецслужб к молдавским чиновникам.

В свою очередь президент республики Игорь Додон заявил, что ему ничего не известно о подобном отношении к молдавским официальным лицам со стороны российских пограничников и спецслужб. Решение о запрете госчиновникам ездить в Российскую Федерацию глава государства назвал «ненормальным».

Позднее, в конце мая 2017 года, молдавские власти объявили персонами нон грата пятерых сотрудников посольства России в Кишиневе, потребовав покинуть республику в течение 72 часов. На такие действия Москва дала зеркальный ответ.

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