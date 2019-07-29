Исламабад, , 15:30 — REGNUM

Государственный департамент США заявил о намерении Вашингтона поставить Пакистану запчасти для истребителей F-16 на общую сумму 125 миллионов долларов.

По сообщению пакистанского информационного агентства Jang, продажи будут осуществляться в рамках программы зарубежных военных поставок, то есть через Агентство по оборонному сотрудничеству. Решение о возможности поставок для ремонта и технической поддержки истребителей американского производства было принято после визита премьер-министра Пакистана Имрана Хана в Вашингтон. В Госдепартаменте подчеркнули, что целью продажи является «защита интересов США в регионе» и установление постоянного контроля за использованием истребителей. Так, теперь за исполнением программы будут наблюдать 60 американских специалистов. По словам представителей Госдепа, ремонтные работы не должны повысить боеспособность истребителей и изменить баланс сил в Южной Азии.

Также в Государственном департаменте отметили, что поставки запчастей не означают снятие временного запрета на продажи военной техники Пакистану, наложенного администрацией Дональда Трампа в январе 2018 года.