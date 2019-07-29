Исламабад, , 13:07 — REGNUM

28 июля правительство Пакистана заявило об упразднении должности «Финансовый советник» во всех министерствах на федеральном уровне.

По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, изменение в составе служащих министерств было сделано в рамках Закона о финансовом управлении 2019 года, который предусматривает масштабные экономические реформы. Отказ от высокооплачиваемой должности в каждом министерстве должен, по мнению правительства, помочь сэкономить бюджетные средства во время тяжелого экономического кризиса. Ранее во всех министерствах была предусмотрена должность финансового советника, которую занимал представитель министерства финансов.

Согласно официальному заявлению федерального правительства, обязанности по управлению финансами министерств будут возложены на начальников отдела по финансам и бухгалтерии.