Ереван, , 11:29 — REGNUM

В Армении возбудили уголовное дело в отношении судьи суда общей юрисдикции Еревана Давида Григоряна, ранее принявшего решение освободить бывшего президента страны Роберта Кочаряна, сообщили 29 июля в пресс-службе Высшего судебного совета.

«Высший судебный совет удовлетворил ходатайство генеральной прокуратуры о заведении уголовного дела в отношении судьи Давида Григоряна», — говорится в сообщении.

Отмечается, что еще одним решением были приостановлены полномочия Григоряна. Вместе с тем не сообщается, какие обвинения предъявлены судье.

Как сообщало ИА REGNUM, по уголовному делу о событиях 1−2 марта 2008 года экс-президент Армении Роберт Кочарян обвиняется в узурпации власти по предварительному сговору с другими лицами. По этому делу проходят еще трое высокопоставленных должностных лиц.

18 мая судья Давид Григорян принял решение удовлетворить ходатайство действующего и бывшего президентов Нагорно-Карабахской Республики Бако Саакяна и Аркадия Гукасяна об освобождении экс-президента Армении Роберта Кочаряна из-под ареста.

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