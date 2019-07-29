Исламабад, , 14:21 — REGNUM

28 июля начальник штаба сухопутных войск Пакистана генерал Камар Джавед Баджва заявил, что не остановится, пока погибшие в результате терактов в Северном Вазиристане и Белуджистане не будут отомщены.

Пакистан Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, глава пакистанских военных пообещал дать жесткий ответ террористам, совершившим нападение на военнослужащих. 27 июля межведомственная служба по связям с общественностью вооруженных сил Пакистана сообщила о том, что в Северном Вазиристане (провинция Хайбер-Пахтунхва) группа террористов с территории Афганистана обстреляла подразделение пакистанских военных. Жертвами атаки стали шестеро военнослужащих. В тот же день трое военнослужащих и офицер Пограничного корпуса в Турбате (провинция Белуджистан) были убиты террористами.

Премьер-министр Пакистана Имран Хан уже выразил соболезнования семьям погибших и пообещал провести операцию по противодействию террористической угрозе в неспокойных регионах.