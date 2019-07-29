Лондон, , 11:40 — REGNUM

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявил, что США поддерживают инициативу Евросоюза о безопасности в водах Персидского залива, об этом 29 июля он рассказал в интервью радиостанции BBC.

Также глава британского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Иран должен уважать нормы международного права и освободить захваченный танкер Соединенного Королевства.

Как передавало ИА REGNUM, 19 июля Корпус Стражей Исламской революции захватил британский танкер в Ормузском проливе, что вызвало возмущение со стороны Лондона. Однако, эти действия были ответом на аналогичный поступок со стороны Соединенного Королевства, захватившего иранский корабль 12 июля.

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