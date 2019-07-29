Каракас, , 14:09 — REGNUM

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что более 80% венесуэльцев выступают против иностранного вторжения в страну. Об этом сообщает венесуэльское агентство Telesur.

«Я видел различные социальные опросы. Более 80% венесуэльцев выступают против призыва осуществить иностранное вторжение в страну», — объяснил Мадуро.

Ранее политик призвал венесуэльцев сказать «нет» вторжению США. В свою очередь, венесуэльский министр иностранных дел Хорхе Арреаса заявил, что Венесуэла готова дать ответ на возможное военное вмешательство Соединённых Штатов во внутренние дела страны.