Санто-Доминго, , 15:14 — REGNUM

Президент Доминиканской Республики Данило Медина официально заявил, что не будет выдвигать свою кандидатуру на выборах 2020 г. Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina.

«Как бы мне ни хотелось [выдвинуть свою кандидатуру], существуют нормы и принципы, которые должны соблюдаться, и ценности, которые должны превалировать над обстоятельствами и конъюнктурой», — прокомментировал своё решение Медина.

Напомним, недавно в Конгрессе (доминиканский парламент) сторонники Медины разработали поправку к конституции, которая позволила бы действующему президенту баллотироваться на третий срок. Это вызвало протесты различных слоёв населения и оппозиции. В итоге Медина отказался от выдвижения своей кандидатуры.