Киев, , 11:21 — REGNUM

На Украине нужно сократить министерства Кабинета министров и урезать финансирование правительства. Об этом 29 июля заявил в эфире телеканала «112 Украина» политолог Сергей Годный, комментируя заявление секретаря Совета нацбезопасности и обороны Александра Данилюка о необходимости сократить количество министров и вице-премьеров.

«В Украине нужно сформировать класс чиновников. Они не должны быть откровенными политиканами, которые пришли попиариться и наполнить свои карман. Конечно я за сокращение, если эти деньги будут направлены не на ремонты их автомобилей, дач, а обычным людям… Также нужно внедрить инициативу, чтобы министры были не более 100 кг веса, чтобы рост у них был не более 1,9 м и много других вещей… Давайте быть шоуменами до конца», — предложил Годный.

Он призвал президентскую команду презентовать программы реформ, которые позволят увеличить уровень социального обеспечения.

«Я бы хотел услышать не о культурных спортсменах в министерстве культуры и спорта. Я бы хотел увидеть цифры, программы, увидеть, что они работают над тем, как качественно улучшить жизнь, как качественно улучшить предоставление услуг. Они пришли под брендом «Слуга народа», пусть будут не креативщиками и шоуменами для народа, а действительно слугами… Нужно перестать давать людям шоу и начать давать хлеб, хлеб, хлеб», — сказал Годный.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее секретарь СНБО Александр Данилюк предложил сократить до 13 количество министерств.

«Правительство должно быть компактным… Если у нас даже будет один или два слабых министра, уже не говоря о премьер-министре, это просто потянет вниз все правительство, поэтому максимально 12−13 министров», — сказал Данилюк.

При этом он предложил объединить министерство экономики с министерством финансов, а министерство социальной политики с министерством здравоохранения.