Сан-Сальвадор, , 14:20 — REGNUM

Крупнейшая оппозиционная партия Сальвадора «Фронт национального освобождения имени Фарабундо Марти» (FMLN) обвинила президента страны Найиба Букеле в клевете. Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina.

«Вы боитесь FLNM и клевещете на него <…>. Мы не боимся ваших бандитских угроз. Займитесь управлением государством и сделайте, наконец-то, что-то полезное для народа», — обратился к президенту Фронт на своей странице в Twitter.

Поводом для обращения послужило заявление Букеле, в котором он публично обвинил FMLN в захвате её членами сельскохозяйственных угодий с целью нанесения бюджету убытков, которые, по данным главы государства, превысили 300 млн долларов.