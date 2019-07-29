Иерусалим, , 13:38 — REGNUM

Глава партии «Наш дом — Израиль» (НДИ) Авигдор Либерман выступил на мероприятии «Шабаттарбут» в городе Хадера, в ходе которого были озвучены планы НДИ на предвыборный период. Об этом сообщило израильское информационное агентство Ynet.

Партия Либермана не намерена входить ни в один блок, где будут представители ультраортодоксальных партий. «Мы не против ортодоксов, мы против религиозного диктата и «государства Галахи» (еврейского религиозного закона)», — добавил глава НДИ.

Кроме того, «Наш дом — Израиль» по-прежнему выступают против каких-либо изменений в законе о призыве религиозных юношей. «Это логичное и государственно важное решение, — заявил Либерман. — Совершенно непонятно, чем оно не устраивает ортодоксов».