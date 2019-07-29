Иерусалим, , 14:16 — REGNUM

Три арабские партии Израиля — ХАДАШ, ТААЛ и Объединенный арабский список — сообщили о решении выступить единым блоком на предстоящих выборах. Своим видением будущего страны поделился один из лидеров арабского блока Ахмед Тиби в своем интервью израильскому информационному агентству Ynet.

Кнессет (cc) James Emery

Руководство союза арабских партий надеется стать частью возможных перемен в политической жизни Израиля, которые могут произойти уже в этом году. В связи с этим арабский блок поставил себе цель — увеличить процент голосов в арабском обществе к выборам 17 сентября.

«Наша роль состоит в том, чтобы представлять арабское меньшинство в Государстве Израиль подлинным образом со всеми его гражданскими, политическими, социальными и политическими проблемами», — заявил Тиби. Отвечая на вопрос журналиста о том, поддержат ли арабы какой-либо блок, лидер союза отметил, что арабские партии могут поддержать левоцентристов из «Кахоль Лаван». Однако на сегодняшний день определенным является лишь то, что арабский блок выступит против действующего премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и его партии «Ликуд».