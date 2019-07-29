Екатеринбург, , 11:18 — REGNUM

Свердловский бизнесмен Сергей Капчук создал петицию после того, как ему отказали в регистрации на довыборах в Госдуму по Серовскому округу. Об этом предприниматель заявил у себя в Facebook.

Капчук считает неправомочным отказ, который вынес ему свердловский избирком из-за непогашенной судимости бизнесмена. Предприниматель считает дело, по которому его признали виновным, сфабрикованным.

Петиция создана на одном из порталов, пока её подписали 59 человек. По итогам сбора виртуальных подписей Капчук направит документ в адрес уполномоченного по правам человека России Татьяны Москальковой.

Напомним, Сергей Капчук — первый бизнесмен из «Списка Титова», вернувшийся в Россию после длительного пребывания за границей в бегах. В мае 2019 года предпринимателя признали виновным по делу о мошенничестве, но амнистировали.

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