29 июля 2019 | Время чтения 11 мин

Станислав Стремидловский, , 11:09 — REGNUM





Иван Шилов © ИА REGNUM

Обзор католической прессы

22 июля в Дамаске префект Департамента служения целостному развитию человека кардинал Питер Кодуо Тарксон в сопровождении апостольского нунция в Сирии кардинала Марио Дзенари встретились с президентом Сирии Башаром Асадом. В ходе встречи кардинал-префект передал главе государства письмо от папы Римского Франциска, в котором понтифик выражает обеспокоенность гуманитарной обстановкой в Сирии, в особенности катастрофическими условиями жизни гражданского населения Идлиба. В интервью Vatican News (Ватикан) государственный секретарь Святого престола кардинал Пьетро Паролин пояснил, что в области Идлиба живут более 3 миллионов человек, из которых 1,3 миллиона — перемещенные лица. «С беспокойством и огромной болью папа следит за печальной участью гражданского населения, и особенно детей, вовлеченных в кровавые сражения, — сказал Паролин. — К сожалению, война продолжается, она не останавливается, не прекращаются бомбардировки, в районе были разрушены несколько медицинских учреждений, а многие другие были вынуждены прекратить или ограничить свою деятельность. Папа возобновляет свой призыв к защите жизни гражданских лиц и к сохранению основных инфраструктур, таких как школы, больницы и медицинские центры. Поистине то, что происходит, бесчеловечно и неприемлемо. Святейший отец просит президента сделать все возможное, чтобы остановить эту гуманитарную катастрофу и уберечь беззащитное население, в первую очередь слабейших, при уважении международного гуманитарного права». Понтифик упоминает и об участи политзаключенных: десятки тысяч человек незаконно содержатся в тюрьмах, в том числе в неизвестных местах и неофициальных структурах. Эта информация исходит от независимой международной комиссии по расследованию событий в Сирийской Арабской Республике. По представленным ею данным, политзаключенные подвергаются различным видам пыток, лишены связи с родными и лишены юридической помощи.

Иезуитский журнал La Civilta Cattolica посвятил России очередной выпуск своего приложения «Акценты». Как говорится в предисловии к издания, в первой части монографии, вышедшей 24 июля, основное внимание уделяется «русской идентичности». Вторая часть включает публикации на тему христианского присутствия в России и экуменических отношений между Святым престолом и Московским патриархатом. Третья часть посвящена некоторым представителям русской литературы — от Толстого и Достоевского до Светланы Алексиевич. В одной из публикаций речь идет о влиянии Достоевского на папу Франциска. В последней части монографии предложены публикации о российском кинематографе. Одним из авторов июльских «Акцентов» является российский иезуит Владимир Пашков. Его перу принадлежат статьи «Россия между Европой и Азией», «Запад и Россия», «Президентские выборы в России в 2018 году», «Жив ли еще Сталин в России?», «Ислам и Россия». Иезуит Джованни Сале — автор статей «Путин и начало «украинского кризиса» 2014 года» и «Новый кризис в отношениях между Россией и Украиной». Одна из статей посвящена Папской коллегии «Руссикум» и ее актуальности. Автор публикации — отец Рихард Чемус, который в течение долгого времени был ректором «Руссикума». В номер включена статья Винченцо Поджи о святом докторе Гаазе. О российском кинематографе — на примере «Русского ковчега» и «Александры» — рассуждает Вирджилио Фантуцци, в то время как Рихард Чемус предлагает рецензию на фильм «Остров». Журнал La Civilta Cattolica является старейшим итальянским периодическим изданием. Он существует с 1850 года и с тех пор выходит регулярно раз в две недели. Авторами журнала, за редчайшими исключениями, являются иезуиты. La Civilta Cattolica» — единственное издание, не относящееся к Святому престолу, которое контролируется напрямую государственным секретариатом.

США просят всех своих союзников поддержать санкции, которые они ввел против Ирана, но Вашингтон, похоже, закрывает глаза на Ирак, который остро нуждается в энергии, а ее поставляет ему Тегеран, сообщает Terrasanta.net (Милан, Италия). Многие государства, зависящие от иранской нефти, вынуждены пересматривать соглашения и стратегии. Но если европейцы могут обратиться к другим продавцам, то развивающиеся страны не могут себе это позволить. По иронии судьбы, со всей своей нефтью и гидроэнергетикой Ирак является одним из них, отчего он создает «лазейку» для продолжения закупок жизненно важного газа и электроэнергии у Ирана, стратегического и политического партнера Багдада, несмотря на санкции США. Специальный финансовый механизм позволит Ираку расплачиваться с Тегераном иракскими динарами, которые Иран сможет использовать для покупки товаров исключительно гуманитарного назначения. Известно, что достижение согласия на этот счет было непростым: специальный механизм является результатом переговоров между иракскими, иранскими и американскими официальными лицами. В настоящее время Ирак в большом долгу перед Тегераном: по словам иранского министра нефти Бижана Зангене, Багдад должен Ирану около 2 миллиардов долларов за предыдущие поставки газа и электроэнергии. Ирак импортирует около 1400 мегаватт электроэнергии и 28 миллионов кубических метров газа из соседнего Ирана, которые составляют около трети его внутренних потребностей.

Церкви на Филиппинах осуждают экспансию Китая, передает La Croix (Париж, Франция). В понедельник, 22 июля, многие священники, монахи и семинаристы присоединились к демонстрациям, чтобы осудить проникновение Китая на территорию Филиппин и призвать к смещению филиппинского президента Родриго Дутерте. Акция протеста проходила во время выступления Дутерте перед парламентом с речью о положении в стране. Президент признал, что разрешил Пекину «использовать ресурсы экономической зоны» и части Южно-Китайского моря, принадлежащие Филиппинам. Он оправдал так называемое «соглашение о рыболовстве» с Китаем тем, что это делается ради того, чтобы «избежать конфликта с могущественным соседом». Церковные лидеры считают, что Филиппины живут под властью Дутерте в «самое трудное время в истории страны». Согласно Экуменическому епископальному форуму, страна в настоящее время «находится в кризисе не только социальном и политическом, но и в моральном и духовном плане». Отец Эдвин Гаригез, генеральный секретарь Конференции католического епископата Филиппин, раскритиковал «непатриотическую и трусливую позицию» президента в конфликте в Южно-Китайском море и призвал правительство Филиппин быть более стойкими против Пекина.

Халдейская церковь вновь подтвердила, что не одобряет и не благословляет деятельность так называемых «христианских ополчений», информирует Agenzia Fides (Ватикан). В официальном заявлении Халдейского патриархата, подчеркивается, что сама идея «христианских» вооруженных формирований «противоречит христианской духовности», направленной на воспитание чувств любви, терпимости, прощения и мира. Церковь призывает молодых христиан, которые хотят внести свой вклад в защиту и оборону страны, записываться в ряды официальной иракской армии или федеральной полиции. Однако для жителей Иракского Курдистана возможность присоединения к курдским ополченцам пешмерга обозначена как законная. Говорится об «уважении» личного выбора тех, кто решает индивидуально вступить в Силы народной мобилизации — коалиции, состоящих из шиитских, езидских и христианских милиций, которые на стороне правительства воевали против боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Но отрицается легитимность «самозваных христианских военизированных бригад». Выступление Халдейского патриархата наблюдатели связывают с указом премьер-министра Ирака Адиля Абдул-Махди от 1 июля 2019 года, которым «независимые военизированные формирования» просят самораспуститься. Правительственный указ направлен на ограничение растущего влияния шиитских ополченцев в иракских правительствах, их экономической активности и контроля над пропускными пунктами в некоторых северных провинциях.

Президент США Дональд Трамп заявил о возможности признания левых группировок «Антифа» террористической организацией, пишет Polonia Christiana (Краков, Польша). Он считает, что это облегчит работу полиции, которая заботится о безопасности граждан. Заявление Трампа связано с нападением боевиков на одного из консервативных журналистов Энди Нго в июле в Портленде. Это событие, а также столкновение «Антифы» с их правыми противниками заставили сенаторов Теда Круза и Билла Кэссиди призвать власти квалифицировать эти левацкие группировки как террористические. Круз также обратился к директору ФБР Кристоферу Рэю с просьбой расследовать деятельность «Антифы» в контексте закона о борьбе с организованной преступностью и коррупцией (RICO).

Католические лидеры возражают против восстановления в США смертной казни на федеральном уровне, рассказывает National Catholic Reporter (Канзас-Сити, США). Заявление министерства юстиции о том, что оно восстанавливает федеральную смертную казнь впервые за 16 лет, стало неприятной новостью для католических лидеров, которые выступали против смертной казни. «Система смертной казни в Соединенных Штатах несовершенна. Возобновление казней на федеральном уровне, особенно администрацией, которая идентифицирует себя как защитницей жизни, является ошибочным и бессовестным», — сказала Крисанн Вайланкур Мерфи, исполнительный директор Католической мобилизующей сети. Казни пяти заключенных, находящихся в федеральных «камерах смертников», пройдут с декабря 2019 года по январь следующего года. Католический епископ Фрэнк Девейн «глубоко обеспокоен заявлением министерства юстиции». Он призывает федеральных чиновники быть «движимыми Божьей любовью, которая сильнее смерти» и «отказаться от объявленных планов казней». Чикагский кардинал Блейз Купич назвал решение министерства юстиции «крайне вредным для общего блага». Он напомнил, что в прошлом году папа Франциск распорядился пересмотреть Катехизис Католической церкви, четко осудив применение смертной казни, поскольку она «недопустима, потому что является посягательством на неприкосновенность и достоинство человека».

За десятилетие с 2007 по 2017 год религиозная свобода снизилась во всем мире, комментирует Catholic Herald (Лондон, Великобритания). Таков вывод нового исследования американского исследовательского центра Pew. Обнаружено, что 52 правительства вводили «высокие» или «очень высокие» ограничительные меры по религиозным вопросам в 2017 году по сравнению с 40 в 2007 году. Среди них власти Китая, Индонезии и России. В 2017 году в 56 странах наблюдался высокий уровень «социальной вражды», связанной с религией, по сравнению с 39 странами в 2007 году. Некоторые читатели могут придраться к подходу Pew к Европе. Часть доклада посвящена правительственному религиозному фаворитизму в таких странах, как Греция, Исландия и Великобритания, которые объединены с Афганистаном и Саудовской Аравией (есть государственные Церкви). Но Исландия и Великобритания — это весьма светские общества, в которых фаворитизм имеет намного меньше влияния, чем в исламских странах. Что католики могут сделать, исходя из обнародованных новых данных? Прежде всего, мы должны помнить, что обязаны отстаивать свободу вероисповедания. Святой престол играет здесь особую роль. Понятно, что он не хочет провоцировать Пекин, но Ватикан мог бы, например, громко осудить задержание примерно 1,5 миллиона уйгур-мусульман в китайской провинции Синьцзян. Это стало бы указанием на то, что в деле защиты религиозной свободы мы готовы поставить принципиальность выше прагматизма.

Известная российская оперная певица Светлана Касьян 24 июля отметила свой 35-й день рождения вместе с папой Франциском в Ватикане, отмечает AsiaNews (Рим, Италия). Исполнив партию в «Аиде» на сцене Вероны, талантливая российская дива грузинского происхождения вместе с мужем Леонидом Севастьяновым и дочерью отправилась к понтифику, где их ждал Франциск с тортом и свечами. В июне прошлого года понтифик впервые в истории наградил Светлану рыцарским орденом святого Сильвестра за заслуги в оперном искусстве и потому решил лично поздравить звезду с Днем рождения. Он пожелал ей «успехов на сцене, всегда блистать и оставаться такой, какая ты есть». Касьян поблагодарила Франциска за проявленное к ней внимание и радушный прием, пригласив в свою очередь понтифика посетить Россию, а по возможности — и ее дом на Таганской площади в Москве, где она живет напротив церкви Святого Мартина исповедника, папы Римского. Понтифик ответил: «Я бы с удовольствием приехал в Россию и тогда непременно навестил бы вас». Певица, переименованная меломанами в «новую Каллас» за свою внешность и вокальный диапазон в четыре октавы, уже была принята Франциском 24 октября 2017 года в честь дебюта в «Римской опере», где она исполнила партию Тоски. Тогда папа в разговоре с ней продемонстрировал большие познания в оперном искусстве и выразил большую симпатию к русскому народу. Понтифик также поблагодарил Светлану за ее публичные выступления в защиту христианской семьи.

В обзоре использованы материалы — официальных СМИ Ватикана Vatican News и L'Osservatore Romano; миссионерского информационного агентства Ватикана, подразделения Конгрегации евангелизации народов Agenzia Fides; информационного агентства Папского института заграничных миссий AsiaNews; издания Федерации итальянских католических еженедельников L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa; портала итальянского издательского дома «Стражи Святой земли» Terrasanta.net; ватиканской редакции итальянской газеты La Stampa Vatican insider; североамериканской католической газеты National Catholic Reporter; североамериканского католического информационного агентства Catholic News Agency; североамериканской католической газеты National Catholic Register; североамериканского католического портала Crux; британского католического портала The Tablet; портала католической газеты Англии и Уэльса Catholic Herald; австрийского католического информационного агентства Kath.net; австрийского информационного католического агентства KATHPRESS; французской католической газеты La Croix;польского католического информационного агентства Katolicka Agencja Informacyjna; польской ежедневной католической газеты Nasz dziennik; журнала польской Ассоциации христианской культуры Polonia Christiana; украинского информационного портала Католицький Оглядач; российского католического портала Рускатолик.рф; российской католической газеты «Сибирская католическая газета».