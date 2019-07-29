Сухум, , 11:12 — REGNUM

Власти Грузии пообещали профинансировать обучение абитуриентов из Абхазии в грузинских вузах. Об этом сообщает издание «Новости Абхазии» со ссылкой на министерство образования Грузии.

В министерстве уточнили, что бесплатное обучение в грузинских вузах будет предоставлено абитуриентам, которые не смогли пересечь границу для сдачи вступительных экзаменов.

Напомним, 27 июня для граждан Абхазии было введено ограничение на пересечение границы с Грузией из-за протестных действий радикалов и сложной политической обстановки в Грузии. До ограничения действовал один пункт пропуска возле моста на реке Ингури.