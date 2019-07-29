Рязань, , 11:07 — REGNUM

В Арбитражный суд Рязанской области обратился Гарантийный фонд региона, который просит признать банкротом депутата Госдумы Александра Шерина (ЛДПР). У политика имеется непогашенная задолженность на общую сумму 10 млн 393 тыс. 559 руб. 13 коп. Определение о принятии заявления к производству опубликовано на сайте суда.

Гарантийный Фонд Рязанской области просит признать Александра Шерина несостоятельным и утвердить финансового управляющего из числа членов Саморегулируемой организации арбитражных управляющих ЦФО. В качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований на предмет спора, солидарных должников, к участию в рассмотрении дела привлекают ООО «Белые камни» — это перепелиная ферма, которая была построена на кредитные средства и полностью сгорела в 2014 году.

Это не первое дело о банкротстве в отношении политика. В январе 2018 года в Арбитражный суд поступало заявление от рязанского предпринимателя в связи с наличием у Шерина непогашенной задолженности на общую сумму 1 млн 053 тыс. 372 руб. 18 коп. В январе 2019 года «Сбербанк России» просил признать политика банкротом из-за долга 9 млн 398 тыс. 905 руб. 37 коп.