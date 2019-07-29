Тегеран, , 11:14 — REGNUM

Представитель министерства иностранных дел Ирана Аббас Мусави заявил, что диалог между Тегераном и Вашингтоном возможен лишь в том случае, если он приведет к ощутимым результатам, об этом 29 июля сообщает Press TV.

Однако, как утверждают в иранском внешнеполитическом ведомстве, Соединенные Штаты не стремятся к конструктивным переговорам.

«Диалог и переговоры могут быть проведены, если есть повестка дня, а также уверенность в том, что благодаря им будут получены ощутимые практические результаты» , — отметил Мусави в интервью иранскому телеканалу.

Напомним, конфликт между США и Тегераном продолжает сказываться на ситуации в регионе. Несмотря на то, что обе стороны не раз подчеркивали свое неприятие военного столкновения, эксперты опасаются, что оно может произойти в результате не спровоцированного инцидента.

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