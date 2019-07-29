Киев, , 10:46 — REGNUM

Служба безопасности Украины (СБУ) будет реформирована коренным образом. Это станет одной из первоочередных задач нового президента Украины Владимира Зеленского. Об этом в интервью «24 каналу» заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Александр Данилюк.

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Секретарь СНБО напомнил, что СБУ исторически встроена во многие процессы государства, поэтому без её реформирования «все остальные реформы абсолютно не будут иметь смысла». Так, по его словам, ключевой функцией СБУ станет борьба со шпионской деятельностью.

«СБУ должна стать мощнее, но в одной ключевой сфере — это контрразведка», — подчеркнул Данилюк, отметив, службу при этом освободят от других, не свойственных ей функций, в частности, экономической сферы и борьбы с коррупцией.

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Напомним, Украина, по сути, не реформировала СБУ с 1991 года. В стране на силовой орган возложено много функций, которые дублируются с другими силовыми ведомствами, в частности, — борьба с коррупцией, проверка субъектов хозяйствования. В марте 2017 года тогдашний президент Украины Пётр Порошенко заявлял о намерении реформировать СБУ с учётом опыта НАТО.

Как сообщало ИА REGNUM, о готовящемся нынешним президентом Украины Владимиром Зеленским пакете законопроектов, которые запустят реформу сектора безопасности и обороны, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк заявлял в середине июля. Тогда же он анонсировал реформу процедуры оборонного заказа, где в настоящее время до 90% закупок засекречены. Он отметил необходимость применения принципа минимально целесообразной секретности.

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