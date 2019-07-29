Москва, , 10:42 — REGNUM

В Госдуме возмущены дальнейшим отказом властей Украины от поставок воды в Крым.

«Зеленский и Ко решили заморить жаждой своих, как они считают, «граждан». После таких шагов болтовня Киева о принадлежности Крыма вообще ничего не стоит», — отметил депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина») в Facebook.

Постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич заявил, что позиция предыдущих украинских властей по непоставкам воды на полуостров является «правильной и верной», пишет издание «Сегодня».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в апреле 2014 года после присоединения Крыма к России Украина перекрыла шлюзы Северо-Крымского канала.