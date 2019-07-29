Киншаса, , 10:34 — REGNUM

Представители президента ДР Конго Феликса Чисекеди и его предшественника Жозефа Кабилы заявили, что в пятницу, 26 июля, они достигли соглашения о разделении должностей в правительстве между двумя политическими лагерями, передает информационное агентство Reuters.

Переговоры затянулись с момента инаугурации Чисекеди в январе 2019 года. Они явились установлением баланса сил между действующем президентом и экс-президентом Кабилой, который управлял Демократической Республикой Конго в течение 18 лет и до сих пор сохраняет значительное влияние на государственные институты.

Три источника, знакомые с переговорами, рассказали, что политическая партия экс-президента Кабилы FCC будет контролировать три из четырех министерств, которые обычно считаются самыми престижными: оборона, финансы и правосудие.

Коалиция партий CACH, поддерживающая Чисекеди, будет контролировать министерство иностранных дел, а также министерства внутренних дел, бюджета и экономики, сообщили источники.

«Соглашение было принято в эту пятницу (26 июля) между FCC и CACH, — сообщил пресс-секретарь партии FCC в соцсети Твиттер. — FCC отдает должное… Жозефу Кабиле и его партнеру президенту Феликсу Чисекеди за их позитивный настрой и полное участие».

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