Лондон, , 10:18 — REGNUM

Вооруженные силы Великобритании призвали солдат отказаться от использования приложения для преобразования фотографий FaceApp в связи с тем, что их личные данные якобы могут оказаться в распоряжении российской разведки, пишет Daily Express.

В издании напомнили, что приложение, которое было разработано петербургской компанией Wireless Lab, позволяет пользователям «омолодить» или «состарить"изображенного человека.

Британские военные уверены, что загруженные фотографии могут попасть в чужие руки, чтобы отследить пользователя. Руководство ВС Британии считает, что шпионы могут «запустить реверсивный поиск любых картинок, запущенных через это приложение».

Вместе с тем разработчики приложения заверили, что они не передают данные третьим лицам, а большинство фотографий удаляется с сервера в течение 48 часов.

Напомним, ранее сообщалось, что приложение FaceApp всего за 10 дней (с 9 по 19 июля 2019 года) смогло заработать более $1 млн. Стоит отметить, что программа появилась в сети ещё около двух лет назад, однако особую популярность она получила именно в июле 2019 года.

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