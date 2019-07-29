Ковров, Владимирская область, , 10:05 — REGNUM

Четыре кандидата выдвинулись для участия в конкурсе на пост главы города Коврова Владимирской области, этап приёма документов был завершен вечером 26 июля, сообщила пресс-служба администрации города.

Свои кандидатуры для участия в выборах выдвинули первый заместитель главы администрации по ЖКХ, строительству и развитию инфраструктуры Юрий Морозов, директор ООО «Октябрьский рынок» Амангельды Куандыков, заместитель главы администрации города по социальным вопросам Светлана Степанова и управляющий менеджер государственного автономного учреждения Владимирской области «Бизнес-инкубатор» Иван Панин. До 20 августа конкурсная комиссия проверит документы кандидатов на соответствие требованиям. Окончательное решение, кто из кандидатов займет пост, должны принять депутаты гордумы — скорее всего, это произойдет уже после 8 сентября, когда будет избран новый состав.

Решение об отмене прямых выборах главы города в Коврове вступило в силу в апреле этого года, до этого горожане самостоятельно выбирали мэра.