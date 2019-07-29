Новосибирск, , 10:03 — REGNUM

Устав Новосибирска нарушает принцип разделения ветвей властей — к такому решению пришёл Верховный суд. Об этом сообщил руководитель Межрегиональной общественной организации «Гражданский патруль» Ростислав Антонов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Верховный суд признал, что устав города Новосибирска нарушает принцип разделения ветвей власти, и что мэр города Новосибирска исполняет несвойственные ему функции законодательной власти. Решением суда п. 3 ст. 53 гласящий, что проект устава или поправки к уставу могут вноситься только уставной комиссией, будет отменен», — написал Антонов на своей странице в социальной сети Facebook.

В разговоре с корреспондентом ИА REGNUM, общественник отметил, что решение вынесено в пятницу, 26 июля, и пока что «в бумажном виде ещё не существует», но ожидается в скором времени.

Новосибирские общественные активисты «Гражданского патруля» через суд добивались отмены двух пунктов устава Новосибирска, которые касаются схемы внесения изменений в устав.

«До настоящего момента, согласно действующему уставу города, без благословения мэра ни одну поправку в устав невозможно внести. Как это делается? Очень просто. Вмешательство исполнительной власти в дела законодательной заложено в самом же уставе», — отметил Антонов, подчеркнув, что в документе прописано, что депутаты рассматривают поправки в устав лишь после внесения их в совет уставной комиссии, которая состоит из восьми депутатов, восьми чиновников и возглавляет её мэр. Верховный суд счёл такую «решающую» функцию уставной комиссии не соответствующей законодательству страны.

«То есть в ней всегда большинство составляют чиновники мэрии города Новосибирска. Более того, в структуру совета депутатов она организационно вообще никак не входит. То есть получается, что некий сторонний орган решает, что будут рассматривать депутаты на сессии, а чего они рассматривать не будут. Вы пишите, например, письмо спикеру Горсовета Дмитрию Асанцеву письмо, а отвечает вам мэр Анатолий Локоть. И никого это не смущает». Новосибирский общественник Ростислав Антонов

Отметим, что Новосибирский областной суд с доводами общественников ранее не согласился, после чего они решили обратиться в Верховный суд, который частично удовлетворил их требования.

Теперь устав Новосибирска должен быть изменён по требованию Верховного суда.