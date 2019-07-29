Аргун, Чечня, , 10:01 — REGNUM

Новый мэр Аргуна Хас-Магомед Кадыров назначен на должность градоначальника вовсе не потому, что он вляется родственником главы Чечни Рамзана Кадырова. Основной причиной решения депутатов города стали деловые и управленческие качества нового назначенца. Такое мнение высказал пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов.

Рамзан Кадыров Иван Шилов © ИА REGNUM

К тому же, по его словам, родство между Хас-Магомедом Кадыровым и Рамзаном Кадыровым весьма далекое.

«Это очень большой род, который основал село Ахмат-Юрт. То, что пишут СМИ, что он двоюродный брат Рамзана, не соответствует действительности», — цитирует Альви Каримова URA.RU.

Стоит отметить, что ранее, комментируя назначение на пост мэра города Аргуна Хас-Магомеда Кадырова, сам чеченский лидер назвал его «дорогим младшим братом».

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