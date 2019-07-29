Багдад, , 10:11 — REGNUM

Лидер шиитского ополчения Ирака Хади аль-Амири подверг жесткой критике власти Бахрейна за казнь трех человек, среди которых двое были шиитами, об этом 29 июля сообщает Kurdistan24.

Аль-Амири предрек правящей элите королевства судьбу свергнутого президента Ирака Саддама Хусейна.

Казнь трех активистов в Бахрейне была осуществлена в субботу, 27 июля. Люди были осуждены за убийство сотрудника полиции в 2017 году. Манама утверждает, что преступление было организовано Ираном.

Напомним, власть в королевстве Бахрейн принадлежит суннитскому меньшинству, когда большая часть населения страны исповедует ислам шиитского толка. Религиозные противоречия предопределяют межгосударственные противоречия, что и ведет к взаимному обвинению указанных стран.

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