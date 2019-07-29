Астрахань, , 09:50 — REGNUM

Врио губернатора Астраханской области Игорь Бабушкин, участвующий в выборах главы региона как самовыдвиженец, а также кандидат от КПРФ Николай Арефьев зарегистрированы в качестве кандидатов в губернаторы. Об этом ИА REGNUM сообщает со ссылкой на информацию облизбиркома.

Выборы Александр Горбаруков © ИА REGNUM

26 июля состоялось заседание рабочей группы по приему и проверке документов, представляемых кандидатами. На нем рассматривались документы, представленные врио губернатора Игорем Бабушкиным. В ходе проверки листов поддержки кандидата в соответствии с пунктом 4 части 7 ст. 28 Закона Астраханской области «О выборах Губернатора Астраханской области» члены Рабочей группы признали недостоверными две из 127 подписей, проставленных в листах поддержки кандидата. При проверке подписей избирателей по различным основаниям недействительными признаны 38 из 8 тыс. 076 подписей. Однако действительных подписей хватило, чтобы было принято решение о регистрации.

Выборы губернатора Астраханской области назначены на 8 сентября 2019 года. Как сообщало ранее ИА REGNUM, изначально на участие в выборах заявления о выдвижении подали 16 кандидатов. Однако в итоге документы на регистрацию (в том числе подписи для прохождения муниципального фильтра) в избирком сдали четверо: помимо уже зарегистрированных Бабушкина и Арефьева, это Тимофей Щербаков (ЛДПР) и Сергей Сычев («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»).