Москва, , 09:47 — REGNUM

Законопроект, предполагающий повышение статуса даты 2 сентября, внесла в Госдуму Сахалинская облдума, передает корреспондент ИА REGNUM 29 июля.

Парламентарии предлагают повысить законодательный статус даты с «памятного дня» до «дня воинской славы» и отмечать День Победы во Второй мировой войне (1945 год). Сейчас дата празднуется как День окончания Второй мировой войны».

Победы закреплены законодательно как дни воинской славы, логичным продолжением в перечне славных дат стало бы законодательное закрепление дня воинской славы России 2 сентября, отмечают авторы.

«Соседство с Японией, развивающееся сотрудничество с ней в разных сферах деятельности не позволяют жителям Дальневосточного региона оставаться равнодушными к особенностям внешнеполитических отношений с этой страной. Несмотря на позитивные тенденции в развитей взаимоотношений между нашими странами, Япония не отказывается от территориальных претензий к России. Более того, в этой стране законодательно часть российской территории объявлена принадлежащей Японии (закон о специальных мерах по содействию решения проблемы северных территорий)», — указали депутаты в сопроводительных документах.

Закреплением законом слова «победа» дается позитивная оценка самого факта присоединения к нашей стране Южного Сахалина и Курильских островов, обеспечивается необходимая преемственность истории нашей Родины, отмечают законодатели.

Кроме того, таким образом обеспечивается «защита культурного суверенитета Российской Федерации от внешней идейно-ценностной экспансии и деструктивного информационно-психологического воздействия».