Пекин, , 09:45 — REGNUM

Утрата Сахалина является большой потерей для Китая, считает журналист китайского портала Sohu.

Как говорится в статье, ранее Сахалин принадлежал Китаю, но в XIX веке Российская империя пообещала поддерживать Пекин в войнах против Великобритании и Франции, в обмен на это Китай отдал множество своих земель, в том числе и Сахалин.

Вместе с тем журналист отметил, что регион богат природными ресурсами, в том числе нефтью, запасы которой могут принести России более $500 млрд.

«Поэтому утрата Сахалина — большая потеря для Китая», — резюмировал автор статьи.

Как сообщало ИА REGNUM, Сахалин стал официальной территорией Российской империи в 1875 году в результате подписания договора с Японией, согласно которому Сахалин переходил к России, а острова Курильской гряды — к Японии. Однако после поражения в Русско-японской войне южная часть острова вновь стала японской территорией.

После Второй мировой войны Япония отказалась от своих колониальных завоеваний и подписала Сан-Францисский мирный договор. По этому договору Япония отказалась от «всех прав, правооснований и претензий на Курильские острова и на ту часть острова Сахалин и прилегающих к нему островов, суверенитет над которыми Япония приобрела по Портсмутскому договору от 5 сентября 1905 года».