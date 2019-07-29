Тбилиси, , 09:45 — REGNUM

Соучредителям и совладельцам АО «ТВС Банк» Мамуке Хазарадзе и Бадри Джапаридзе Тбилисский городской суд в качестве меры пресечения присудил выплату залога в размере 700 тысяч лари каждому.

Такое решение суд вынес на основании обращения прокуратуры, которая расследует уголовное дело по факту отмывания незаконных доходов на сумму до $17 млн. По данным прокуратуры, речь идет о транзакции 11-летней давности, во время которой банкиры вначале выдали кредит связанной с ними фирме, а затем получили деньги обратно, но на счет банка не внесли.

Первые обвинения были предъявлены Хазарадзе и Джапаридзе еще в январе этого года, после чего по требованию Национального банка Грузии они покинули занимаемые ими посты председателя и заместителя председателя наблюдательного совета АО «ТВС Банк», оставаясь при этом совладельцами долей. Позднее, в июне, акционеры банка в Лондоне восстановили Мамуку Хазарадзе и Бадри Джапаридзе в прежних должностях.

Новое, окончательное обвинение по этому делу прокуратура предъявила банкирам несколько дней назад и обратилась в суд с требованием вынесения им меры пресечения. Помимо денежного залога, Мамуке Хазарадзе и Бадри Джапаридзе запрещено покидать территорию Грузии без уведомления прокуратуры и получения от нее разрешения.

Адвокат банкиров уже обжаловал это решение в вышестоящей инстанции. Как заявил адвокат Звиад Кордзадзе журналистам, определение суда о вынесении меры пресечения он получил с опозданием, поэтому полноценную жалобу составить не успел, но зафиксировал все уже выявленные нарушения. По его же оценке, решение суда необоснованное, лишенное аргументов, и не содержит доказательств того, почему банкирам запрещено пересекать границы Грузии.

Мамука Хазарадзе продолжает увязывать возбужденное против него и его партнера уголовное дело с проектом порта Анаклия и считает, что нынешняя власть решила отстранить его от осуществления этого проекта и провалить строительство нового глубоководного порта. Представители правительства Грузии эти обвинения категорически опровергают и утверждают, что проект Анаклия с делом Хазарадзе никакой связи не имеет и что строительство порта нынешняя власть поддерживает и будет всячески содействовать его осуществлению.

Напомним, что Мамука Хазарадзе является одним из учредителей Консорциума развития Анаклии, который занимается мобилизацией средств для строительства нового глубоководного порта на Черноморском побережье Грузии.