Сеул, , 09:43 — REGNUM

Южная Корея присоединится к коалиции США для патрулирования в Ормузском проливе. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на свои источники.

«Мы внимательно изучили каждое подразделение наших войск, чтобы выбрать то, что отправится на патрулирование в Ормузский пролив, — сообщили высокопоставленные чиновники. — Мы приняли окончательное решение, в данный регион отправится подразделение по борьбе с пиратсвом Чхонхэ».

Известно, что военные Южной Кореи также рассматривают возможность установки дополнительных двух вертолетов на эскадренный миноносец класса «Чхунмунгон Ли Сун Син».

По предварительным данным, подразделению Чхонхэ потребуется два дня или более, чтобы добраться от Аденского залива до Ормузского пролива.

Известно, что в подразделение Чхонхэ входят эсминец «Тэ Чжоён», многоцелевой вертолет «Супер Линкс» и 300 специалистов.

В настоящее время данное подразделение несет службу в Аденском заливе.