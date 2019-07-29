Казань, , 09:26 — REGNUM

Арбитражный суд Татарии признал не соответствующими действительности и порочащими деловую репутацию депутата Госсовета РТ Леонида Барышева сведения, изложенные в анонимной группе в соцсетях. При этом сведения, которые оспаривал народный избранник, были обнародованы два года назад, а на дату вынесения решения суда паблик продолжал действовать. Решение суда ещё может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд РТ в месячный срок, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Напомним, депутат, избранный по одномандатному округу №37 Елабужского района, входит в состав комитета по бюджету, налогам и финансам. Барышев занимает депутатское кресло не первый год и избирался также в четвёртом созыве. Помимо депутатской деятельности, он является гендиректором ЗАО «Эссен продакшн АГ» — производителя одного из российских майонезных брендов. 45-летний народный избранник в конце апреля 2019 года через суд потребовал установить факт распространения в соцсетях сведений, которые его порочат. В качестве ответчика выступал анонимный паблик «Лёнина Правда», чьего владельца истец в исковом заявлении не указал.

Все сведения, что оспаривал депутат, были изложены в постах за 2017 год. На момент вынесения решения суда, результативная часть которого обнародована 27 июля 2019 года, паблик был действующим. Действующий он и на утро 29 июля.

«Установить факт распространения в сети Интернет на ресурсе «Вконтакте» от имени неустановленного пользователя под псевдонимом «Лёнина Правда» не соответствующих действительности и порочащих деловую репутацию Барышева Л.А. нижеследующих сведений: «Как поступает Барышев со своими долгами мы уже знаем. Он их просто не платит»; «Воевать против банды скользких юристов господина Барышева очень трудно, но мужики не отчаиваются. Отдельно выделим здесь интересный момент — про мигрирующий юридический адрес основного предприятия Барышева. Очень показательный пример жульнической сущности господина Барышева.»; «Господин Барышев забыл все свои обещания в тот день, когда ему продлили срок пребывания в Госсовете еще на 5 лет. В гробу он видел все эти дурацкие парки»; «…А потом господин Барышев поменял ориентацию и уже поддерживал Ашота Антоняна в его претензиях на «Чебурашку». Делал это господин Барышев не напрямую, та через поддержку информационного наезда на своего заклятого врага мэра…», — отмечается в результативной части решения.

Судебные расходы были возложены на заявителя, так как ответчик так и остался анонимным.