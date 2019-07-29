Грозный, , 09:17 — REGNUM

Чечне получил должность руководителя города Аргун Хас-Магомед Кадырова. Советом депутатов он назначен временно исполняющим обязанности мэра города. Об этом 28 июля на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил глава республики Рамзан Кадыров.

Чеченский лидер отметил, что новый градоначальник яляется его родственником — младшим братом. По словам Кадырова, он имеет все качества «для ускоренного экономического и социального развития, привлечения больших инвестиций» в город, где «до войны действовали десятки крупных заводов союзного значения, предприятия стройиндустрии и машиностроения».

Как сообщало ИА REGNUM, Хас-Магомед Кадыров в 2017 году был назначен на пост начальника УМВД по городу Грозному. Ранее работал в должностях помощника главы Чечни, мэра Грозного, руководителя администрации главы и правительства ЧР, главой управления по контролю за оборотом наркотиков при МВД по Чечне.

Напомним, в мае 2018 года был назначен на должность исполняющего обязанности главы Курчалоевского района племянник главы Чечни Хамзат Кадыров.