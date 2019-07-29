Сеул, , 10:37 — REGNUM

Представители рыболовного судна КНДР, которое пересекло «северную разграничительную линию» в Японском море, изъявили желание вернуться домой. Об этом, как передает Daily Mail, говорится в сообщении министерства объединения республики Корея.

Отмечается, что 29 июля власти Южной Кореи отправят трех граждан Северной Кореи обратно на родину.

«Все трое, а также деревянная лодка будут возвращены на север», — сообщили сотрудники министерства журналистам в Сеуле.

Этот инцидент стал вторым после того, как в июне северокорейское рыболовецкое судно пересекло границу и прибыло в южнокорейский порт. Двое из четырех членов экипажа тогда заявили, что хотят остаться в Южной Корее, а двое других были депортированы обратно.