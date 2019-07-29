Киев, , 09:07 — REGNUM

Бывший шеф-редактор украинской версии журнала Forbes Максим Кухар уверен, что на границу с Россией необходимо «срочно» перебросить подразделения украинской армии. Об этом он заявил на своей странице в Facebook.

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Такие меры, по словам журналиста, официальный Киев должен предпринять для поддержки нового «демократического правительства народного доверия», которое будет создано в России и которое проведёт досрочные выборы всех органов власти и люстрацию нынешних чиновников. Как пояснил Кухар, Киев должен «срочно подтянуть к границе несколько лучших бригад и начать обучать их российским законам» — это необходимо для «охраны общественного порядка в тех регионах, о которых попросит правительство народного доверия России».

«А парламент Украины уже сейчас должен собраться и дать разрешение Верховному главнокомандующему на ввод войск в РФ для поддержки новой демократической власти», — призвал Кухар.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее подобные призывы со стороны журналиста и общественного деятеля Максима Кухара уже звучали, однако в отношении Молдавии. В июне 2019 года, говоря о политическом кризисе в Молдавии и его влиянии на ситуацию на Украине, Кухар призвал официальный Киев передислоцировать войска к границе с этой республикой и при необходимости вмешаться в развитие событий.