Новосибирск, , 08:59 — REGNUM

Предвыборный расклад в Новосибирске видоизменился, но суть ситуации осталась прежней. Такое мнение в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM высказал политолог Сергей Бирюков, комментируя ход избирательной кампании по выборам мэра города.

По его мнению, конкурент действующему градоначальнику Анатолию Локтю (КПРФ), способный собрать голоса избирателей из разных частей политического «спектра», так и не появился.

Виктор Козодой и Данияр Сафиуллин — не новые фигуры в новосибирской политике и во власти, однако им сложно конкурировать в публичном пространстве с образом действующего мэра. Дарья Украинцева может в период этой кампании заявить о себе, однако, как представляется, её основные перспективы связаны с последующими избирательными кампаниями. Таким образом, Анатолий Локоть остается очевидным фаворитом выборов, проводящихся в один тур. Политолог Сергей Бирюков «Социально-экономическая и политическая ситуация в мегаполисе не располагает к «прорыву» гражданских активистов на волне протестного голосования. Несколько представителей патриотических и центристских объединений претендуют на один и тот же ‑ и при этом сравнительно ограниченный электорат.— не новые фигуры в новосибирской политике и во власти, однако им сложно конкурировать в публичном пространстве с образом действующего мэра.может в период этой кампании заявить о себе, однако, как представляется, её основные перспективы связаны с последующими избирательными кампаниями. Таким образом, Анатолий Локоть остается очевидным фаворитом выборов, проводящихся в один тур.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, новосибирский избирком на данный момент времени зарегистрировал 12 из 20 претендентов на пост мэра Новосибирска, одному кандидату — главе крестьянско-фермерского хозяйства Алексею Южанину («Партия социальных реформ — Прибыль от природных ресурсов — народу») — было отказано в регистрации, ещё по семи кандидатам официальной информации о регистрации либо об отказе в ней на сайте избиркома нет. Но местные СМИ уже сообщали, что избирательная комиссия признала достаточным количество достоверных подписей за выдвижение регионального координатора штаба Алексея Навального Сергея Бойко.

Однако, официально зарегистрированными кандидатами сейчас являются старший администратор Музея Новосибирска Олег Викторович («Партия дела»), генеральный директор ООО «Адвокат-Плюс» Александр Гультяев («Партия возрождения России»), экс-вице-губернатор Новосибирской области Виктор Козодой («Справедливая Россия»), депутат горсовета Евгений Лебедев (ЛДПР), действующий мэр Новосибирска Анатолий Локоть (КПРФ), депутат горсовета Наталья Пинус (партия «Российский общенародный союз»), пенсионер Сергей Проничев («Партия Роста»), индивидуальный предприниматель Юлия Сапина («Гражданская платформа»), бывший вице-мэр Данияр Сафиуллин («Родина»), индивидуальный предприниматель Андрей Токарев («Родная партия»), заместитель директора муниципального казённого учреждения «Управление гражданской защиты» города Бердска Александр Трушакин («Партия Великое Отечество») и депутат Законодательного собрания Новосибирской области Дарья Украинцева («Зелёные»).

Выборы мэра Новосибирска пройдут 8 сентября. Полномочия действующего градоначальника истекли 22 апреля.

Читайте ранее в этом сюжете: Избирком зарегистрировал 12 из 20 кандидатов на пост мэра Новосибирска